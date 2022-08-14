Лидер группы Metallica Джеймс Хетфилд разводится после 25 лет брака – СМИ

Лидер американской металлгруппы Metallica Джеймс Хетфилд подал документы на развод.
Известный американский музыкант, лидер группы Metallica Джеймс Хетфилд разводится.
Об этом пишет TMZ со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что инициатором разрыва стал артист. Джеймс Хетфилд еще в начале года подал документы на развод с женой Франческой Томаси, однако держал это в тайне.
Сами эксы пока не дают никаких комментариев. Также известно, что пара продолжает поддерживать дружеские отношения ради троих общих детей.
Отметим, Гэтфилд познакомился с Франческой благодаря группе – она была костюмершей Metallica. Пара поженилась в 1997 году. За 25 лет брака у них родилось трое детей – дочери Калли и Марселла, а также сын – Кастор.
Известно, что в их отношениях были некоторые сложности из-за зависимости музыканта. Джеймс ранее рассказывал, что Франческа помогала ему справиться со злоупотреблением спиртным, а также она могла успокоить мужа во время его приступов гнева.
Напомним, тем временем американский певец и режиссер, фронтмен известной группы Limp Bizkit Фред Дерст в четвертый раз женился.
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