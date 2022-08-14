Лидер группы Metallica Джеймс Хетфилд разводится после 25 лет брака – СМИ

Известный американский музыкант, лидер группы Metallica Джеймс Хетфилд разводится.

Об этом пишет TMZ со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что инициатором разрыва стал артист. Джеймс Хетфилд еще в начале года подал документы на развод с женой Франческой Томаси, однако держал это в тайне.

Сами эксы пока не дают никаких комментариев. Также известно, что пара продолжает поддерживать дружеские отношения ради троих общих детей.

Джеймс Хетфилд с женой и детьми / Фото: Getty Images

Отметим, Гэтфилд познакомился с Франческой благодаря группе – она была костюмершей Metallica. Пара поженилась в 1997 году. За 25 лет брака у них родилось трое детей – дочери Калли и Марселла, а также сын – Кастор.

Известно, что в их отношениях были некоторые сложности из-за зависимости музыканта. Джеймс ранее рассказывал, что Франческа помогала ему справиться со злоупотреблением спиртным, а также она могла успокоить мужа во время его приступов гнева.

Напомним, тем временем американский певец и режиссер, фронтмен известной группы Limp Bizkit Фред Дерст в четвертый раз женился.

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