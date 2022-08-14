Надя Дорофеева показала, как в Киеве проводит время с Кацуриным

Исполнительница Надя Дорофеева вернулась из Европы в Украину и сразу влилась в активный ритм жизни.

Но артистка находит время, чтобы побыть вместе со своим новым бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным. В Instagram-stories Надя показала романтический снимок, где гуляла с любимым в Киеве.

На фото видно, что Дорофеева и Кацурин посетили ресторан Миши, где заказали напитки, который освежает в летний жаркий день.

Правда, на самом снимке нового бойфренда Нади не видно. Впрочем, он нежно положил руку на ногу певицы.

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным в ресторане / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, 18 марта Владимир Дантес и Надя Дорофеева сообщили, что разводятся после шести лет брака. Впоследствии начались распространяться слухи, что певица встречается с ресторатором Михаилом Кацуриным. Надя подтвердила их отношения и стала активно показывать нового возлюбленного в соцсетях.

А Дантесу в это время приписывают роман с эксдружиной Кацурина, Дашей. К тому же Владимир не скрывает, что активно проводит свое время с девушкой.

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