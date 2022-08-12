Дорофеева и Кацурин и Дантес и Кацурина: запутанная история любви друзей и таропрогноз

В марте в этом году звездные супруги певцов Надя Дорофеева и Владимир Дантес ошарашили фанатов, объявив о разводе после шести лет брака.

Вскоре артистка призналась, что начала отношения с ресторатом Мишей Кацуриным. Тем временем, Вова начал интриговать вероятным романом с бывшей Мишей – Дашей Кацуриной.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию запутанную историю любви четырех друзей и таропрогноз от викканской жрицы Елены Кузьмич.

Развод Дорофеевой с Дантесом и Кацуриных

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Чета артистов решила разойтись еще до начала полномасштабной войны. Но из-за ужасных событий в Украине эксы отложили публичное объявление поклонникам. Впрочем, долго скрывать свое решение певцы тоже не хотели, поэтому шокировали всех новостью 18 марта.

"Эта история началась 5 августа в 2011 году в поезде. Двое молодых людей, у которых все еще впереди, встретились и полюбили друг друга с первой секунды. К началу февраля 2022 года они очень многого достигли. Стали самой красивой парой шоу-бизнеса, их отношения стали примером для многих. Эта пара стала самыми родными людьми друг другу, они самые близкие друзья. Такими они остаются. Единственное... они просто теперь не вместе", — написала тогда Надя.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Уже на следующий день, 19 марта, объявили о разводе рестораторы Даша и Миша Кацурины, которые воспитывают двоих общих детей – 6-летнюю дочь и годовалого сына.

"Разошлись с Дашей. Это были оху**ные 7 лет! Успели прожить за это время несколько жизней. Расстаемся хорошими друзьями, партнерами и родителями наших прекрасных детей" – объявил Михаил.

Миша и Даша Кацурины / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Поговаривали юзеры, что Надя сошлась с экс-коллегой по группе "Время и Стекло" Позитивом, который в прошлом году также стал холостяком.

Но позже в СМИ стала распространяться информация, что Дорофеева закрутила роман с Кацуриным. Впрочем, пара не подтверждала и не опровергала эти слухи. Интересно, что Дантес с Дорофеевой и Кацурины дружили семьями и вместе путешествовали.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Начало отношений Нади и Миши и "роман" Вовы и Даши

В начале апреля Надю Дорофееву и Мишу Кацурину застукали вместе в Барселоне. Они обнимались посреди улицы, но лично сообщать о своем счастье еще не спешили.

Со своей стороны, Дантес прокомментировал слухи о том, что бывшая ушла от него ради Миши.

"Это точно, что она не ушла от меня к нему. Люди любят подтягивать то, что им хочется. Если они будут вместе, то круто. Это тоже выбор. А я тогда присмотрюсь к Даше", — поделился он в программе "Сніданок з 1+1".

Уже впоследствии Вова и Даша начали светиться в сторис друг у друга. Они не скрывали, что активно проводили свое время вместе.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Фото: instagram.com/vladimirdantes

21 июня Дорофеева впервые официально представила своего бойфренда. Звезда подтвердила слухи о том, что встречается с Михаилом Кацуриным, опубликовав фотографию, на которой позирует в объятиях нового избранника. "Вместе", – коротко подписала фото она.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Далее же у пользователей сложилось ощущение, что Надя с Мишей и Вова с Дашей повторяют друг за другом, публикуя подобные фотографии.

В частности, однажды экс-жена Кацурина разместила фото, где была изображена в нижнем белье пока Дантес заплетает ей косички. Тогда они вместе приехали в Израиль.

Даша Кацурина и Дантес / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Уже на следующий день Надя похвасталась, какая идиллия в их отношениях с Кацуриным. Исполнительница опубликовала фото, на котором Миша нежно ее целует.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Или же, не так давно экс-жена Миши Кацурина – Даша – очаровала кадром, где Дантес забавляет ее годовалого сына.

Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Интересно, что этот снимок теперь украшает заставку на ее мобильном телефоне. А установила этот снимок дочь Александра: "Просто сегодня Саша сама поменяла обложку моего телефона, и я очень обрадовалась".

Позже уже Миша показал, как возлюбленная играет с его дочерью. Пара сходила в ресторан вместе с 6-летней Сашей и годовалым Иваном. Пока Миша кормил малыша, Надя дурачилась с девочкой.

Фото: instagram.com/misha_katsurin

Насколько будут крепкими отношения Нади и Миши и действительно ли Вова вместе с Дашей, покажет время. Тем временем, викканская жрица, таролог Елена Кузьмич, ежедневно делающая прогноз на ТСН.ua, эксклюзивно для сайта сделала таропрогноз на картах об отношениях этой известной четверки.

Таропрозноз Елены Кузьмич

Полную версию читайте в нашем материале.

Насколько долговечны отношения Нади Дорофеевой и Миши Кацурина?

– Из-за того, что в Украине война и у нас очень много рандомных событий, влияющих на прогнозирование событий с помощью Таро, это время прогнозирования ограничено. Но, если говорить о том, как оно выглядит, то у него очень светлый, позитивный расклад. Это любовь. Если сказать по-английски, это full in love, это fall in love. Очень много карт, которые говорят о любви, влюбленности, трепетном отношении друг к другу, нежности, достаточно глубоких чувствах. Дорофеевой очень нравится Миша как мужчина, как лидер, как личность. Она, может быть, нашла в нем то, чего ей не хватало в предыдущих отношениях.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Действительно ли у Дантеса и Кацуриной роман? Возможно, они вместе ради развлечения или пиара?

– Они сошлись на том, что они очень умны и у них обоих были разбиты сердца. Я бы не сказала, что это такая любовь-любовь. Они нравятся друг другу интеллектуально. Плюс, для Кацуриной Дантес – это мужское плечо вместо ее мужа. Если в предыдущем раскладе Нади и Миши много любовных карт, и они уже будут играть, как их реализуют в реальной жизни, то у этой пары фактически нет любовных карт, указывающих на какую-либо связь. Я бы сказала, что эти отношения – сошлись два одиночества и понятно, что это можно было использовать для пиара. Будут ли они вместе дальше – время покажет.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Какова вероятность того, что Дантес и Дорофеева снова будут вместе?

– Больше всего, что они могут сойтись, но это уже не будут отношения, это будет сугубо секс. А что касается карты любви – они перевернуты. То есть, я не думаю, что это будут какие-то длительные отношения или еще что-нибудь. Что касается того, могут ли они сойтись – если Дантес снова окажется на коне, то Дорофеева обратит на него гораздо большее внимание. Но Владимир должен быть супермужчиной, чтобы она снова отдала ему свое сердце.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Будут ли снова вместе Даша и Миша Кацурины?

– Они могут сойтись только в том случае, когда они оба станут очень сильными, смелыми и финансово обеспеченными. Шанс есть, но он минимален, потому что нет любовных карт.

Миша и Даша Кацурины / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Впрочем, Елена подчеркнула, что карты Таро – не догма.

"Это как фотография момента на Polaroid. Если посмотреть через неделю, то ситуация изменится, потому что мы ежедневно принимаем какие-то решения и соответственно, все меняется в нашей жизни. Мы сами делаем свою судьбу, а карты Таро — только какие-то подсказки", — отметила она.

Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, эзотерик Елена Кузьмич предлагает вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака на период осетрового суперлуния 2022 года. Так, 12 августа Ракам говорить следует лишь о том, что меняет тишину к лучшему.

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