Надя Дорофеева выступила перед бойцами нацгвардии

Украинская певица и тренер "Голосу країни" Надя Дорофеева на днях вернулась в Украину из Европы.

После возвращения в Украину Надя Дорофеева сразу влилась в активный ритм жизни здесь.

Артистка поехала в центр Киева, где прогулялась по любимым улицам, а затем отправилась к украинским бойцам, защищающим нашу землю.

Так, на странице в Instagram Дорофеева поделилась видео, которое было снято на одном из концертов, которые исполнительница на днях дала перед нацгвардейцами. Артистка спела свои самые известные композиции, а также не отказала защитникам в общих фото и объятиях. В свою очередь, нацгвардейцы с радостью посмотрели выступление любимой певицы, а также подарили ей цветы.

"Выступление для военнослужащих, проходящих службу в одной из воинских частей Северного объединения. С безграничной благодарностью ваша DOROFEEVA", — подписала видео Надя.

В свою очередь, поклонники признались, что благодарны Наде за то, что она делает: "Спасибо тебе за добрые дела для нашей страны", "мы тобой гордимся", "ты большая молодец! Сейчас чрезвычайно важно поддерживать наших воинов".

Артистка добавила, что концерт был организован студией "Квартал 95", также звезда отметила, что выступление состоялось благодаря содействию отдела культурологической работы Центра МНС ВС Украины.

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