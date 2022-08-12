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Надя Дорофєєва виступила перед бійцями нацгвардії

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Надя Дорофєєва виступила перед бійцями нацгвардії

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка і тренерка "Голосу країни" Надя Дорофєєва днями повернулася до України з Європи.

Після повернення до України Надя Дорофєєва одразу влилася в активний ритм життя тут.

Артистка поїхала до центру Києва, де прогулялася улюбленими вулицями, а згодом вирушила до українських бійців, які боронять нашу землю.

Так, на сторінці в Instagram Дорофєєва поділилася відео, знятим на одному з концертів, які виконавиця днями дала перед нацгвардійцями. Артистка заспівала свої найвідоміші композиції, а також не відмовила захисникам у спільних фото та обіймах. Своєю чергою, нацгвардійці з радістю подивилися виступ улюбленої співачки, а також надарували їй квітів.

"Виступ для військовослужбовців, що проходять службу в одній з військових частин Північного об'єднання. З безмежною вдячністю, ваша DOROFEEVA", - підписала відео Надя.

Своєю чергою, шанувальники зізналися, що вдячні Наді за те, що вона робить: "Дякуємо тобі за добрі справи для нашої країни", "ми тобою пишаємося", "ти велика молодець! Зараз надзвичайно важливо підтримувати наших воїнів".

Артистка додала, що цей концерт був організований студією "Квартал 95", також зірка зазначила, що виступ відбувся завдяки сприянню відділу культурологічної роботи Центру МПЗ ЗС України.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1005
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