У центрі Дубна пара зайнялася сексом (фото)

У Дубні поліція викрила пару, яка привселюдно займалася сексом у центрі міста. На спецлінію поліції про інтимний інцидент повідомив очевидець.

На жінку склали адмінпротокол, а от чоловік встиг утекти.

Про це повідомили у пресслужбі Дубенського райвідділу.

"Прибувши за викликом, поліція виявила на місці події 67-річну дубенчанку. Жінка, яка веде бродяжий спосіб життя, не змогла чітко пояснити причини своєї поведінки", — вказано у повідомленні.

Фото: ГУ НП у Рівненській області

Поліцейські склали на жінку адмінпротокол за фактом дрібного хуліганства. Особу чоловіка, який брав участь у публічному сексі і втік до приходу правоохоронців, поліція встановила.

"Йому 35 років, мешкає у селі неподалік Дубна, має певні розлади психіки, нещодавно лікувався у спеціалізованій лікарні. У його діях також вбачаються ознаки вказаного вище адмінправопорушення", — зазначають у пресслужбі.

Обоє учасників уже мали проблеми із законом: кожен упродовж року п'ять разів притягувався до відповідальності за різні правопорушення.

Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму пара на очах в інших відвідувачів нічного клубу зайнялась сексом.

У Львові пара під час онлайн-лекції зайнялась сексом

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