У нічному клубі Криму пара просто на столі зайнялась сексом: відвідувачі все знімали на відео

У тимчасово окупованому Криму пара на очах в інших відвідувачів нічного клубу зайнялась сексом.

Дівчина разом із охоронцем закладу просто на столі вирішили зайнятись інтимом.

Про це пише nypost.com.

Інцидент стався у нічому клубі тимчасово окупованого Севастополя за декілька годин до потужних вибухів на аеродромі "Саки". Там охоронець нічного клубу із дівчиною просто на столі зайнялись сексом.

Фото: nypost.com

Відвідувачі весь цей процес знімали на фото та відео. Дехто навіть підходив ближче, щоб зняти інтимні втіхи пари.

"Поліція" Криму розшукала чоловіка, який на відео, це - 32-річний охоронець закладу. Він перебуває під арештом. Особу дівчини встановлюють окупаційні "правоохоронці".

Обережно, відео 18+

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік в "костюмі Адама" напав на жінку, побився з копами і кинувся під колеса швидкої.

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