Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У нічному клубі Криму пара просто на столі зайнялась сексом: відвідувачі все знімали на відео

Дата публікації
Перегляди
314
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У нічному клубі Криму пара просто на столі зайнялась сексом: відвідувачі все знімали на відео

Фото: pixabay.com

У тимчасово окупованому Криму пара на очах в інших відвідувачів нічного клубу зайнялась сексом.

Дівчина разом із охоронцем закладу просто на столі вирішили зайнятись інтимом. 

Про це пише nypost.com. 

Інцидент стався у нічому клубі тимчасово окупованого Севастополя за декілька годин до потужних вибухів на аеродромі "Саки". Там охоронець нічного клубу із дівчиною просто на столі зайнялись сексом. 

© nypost.com
Фото: nypost.com

Відвідувачі весь цей процес знімали на фото та відео. Дехто навіть підходив ближче, щоб зняти інтимні втіхи пари.

"Поліція" Криму розшукала чоловіка, який на відео, це - 32-річний охоронець закладу. Він перебуває під арештом. Особу дівчини встановлюють окупаційні "правоохоронці". 

Обережно, відео 18+

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік в "костюмі Адама" напав на жінку, побився з копами і кинувся під колеса швидкої.

Читайте також:

Після "бавовни" налякані росіяни тікають з Криму

Після "бавовни" налякані росіяни тікають з Криму

Повʼязані теми:

Наступна публікація