У нічному клубі Криму пара просто на столі зайнялась сексом: відвідувачі все знімали на відео

У тимчасово окупованому Криму пара на очах в інших відвідувачів нічного клубу зайнялась сексом.
Дівчина разом із охоронцем закладу просто на столі вирішили зайнятись інтимом.
Про це пише nypost.com.
Інцидент стався у нічому клубі тимчасово окупованого Севастополя за декілька годин до потужних вибухів на аеродромі "Саки". Там охоронець нічного клубу із дівчиною просто на столі зайнялись сексом.
Відвідувачі весь цей процес знімали на фото та відео. Дехто навіть підходив ближче, щоб зняти інтимні втіхи пари.
"Поліція" Криму розшукала чоловіка, який на відео, це - 32-річний охоронець закладу. Він перебуває під арештом. Особу дівчини встановлюють окупаційні "правоохоронці".
Обережно, відео 18+
Нагадаємо, у Дніпрі чоловік в "костюмі Адама" напав на жінку, побився з копами і кинувся під колеса швидкої.
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