"В армії РФ курять у недозволеному місці, а в Білорусі бойові машини стикаються невдало" – Арестович

Якщо ворог задумав якусь гидоту зробити, то рано чи пізно маневрування його комплексів починає призводити до зіткнення, зазначив радник голови ОП.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував вибухи на аеродромі в Білорусі.

Арестович з іронією зазначив, що у російській армії курять у недозволеному місці, а в Білорусі – бойові машини стикаються невдало.

Про це радник голови ОП сказав у програмі "Фейгін Live" 11 серпня.

"Напрошується висновок, що якщо зосереджувати комплекси, які, можливо, спробують обстріляти Київ на День Незалежності 24 числа або якусь гидоту зробити, то рано чи пізно маневрування цих комплексів починає призводити до зіткнення", - резюмував Олексій Арестович.

Нагадаємо, у Білорусі на аеродромі "Зябровка", який повністю контролюється росіянами, котрі облаштовували там військову базу, у ніч проти 11 серпня пролунали вибухи.

Слід зауважити, що ця білоруська військова авіабаза розташована в Гомельській області, за 16 км на південний схід від Гомеля. Після повномасштабного вторгнення Росії до України Лукашенко передав "Зябровку" під контроль росіянам, які там облаштовували військову базу. На території аеродрому перебував ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер – М" та дивізіон С-400".

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