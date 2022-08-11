"В армии РФ курят в неположенном месте, а в Беларуси боевые машины сталкиваются неудачно" – Арестович

Если враг задумал какую-то гадость сделать, то рано или поздно маневрирование его комплексов начинает приводить к столкновению, отметил советник главы ОП.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал взрывы на аэродроме в Беларуси.
Арестович с иронией отметил, что в российской армии курят в неположенном месте, а в Беларуси – боевые машины сталкиваются неудачно.
Об этом советник главы ОП сказал в программе "Фейгин Live" 11 августа.
"Напрашивается вывод, что если сосредоточивать комплексы, которые, возможно, попытаются обстрелять Киев на День Независимости 24 числа или какую-то гадость сделать, то рано или поздно маневрирование этих комплексов начинает приводить к столкновению", — резюмировал Алексей Арестович.
Напомним, в Беларуси на аэродроме "Зябровка", полностью контролируемом россиянами, которые обустраивали там военную базу, в ночь на 11 августа прогремели взрывы.
Следует отметить, что эта белорусская военная авиабаза расположена в Гомельской области, в 16 км к юго-востоку от Гомеля. После полномасштабного вторжения России в Украину Лукашенко передал "Зябровку" под контроль россиянам, которые там обустраивали военную базу. На территории аэродрома находился ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400".
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