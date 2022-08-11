"Фрустрація, депресія, втрати": Арестович спрогнозував майбутнє Росії після війни в Україні

У Росії після програшу у війні проти України варто очікувати на потрясіння.

У державі-агресорці після закінчення бойових дій може статись бунт і Путін втратить владу.

Про це 11 серпня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Катастрофа такого масштабу запускає процес потрясіння у самій Росії. Потрясіння у Росії неминуче. Сценарій, у якому путінська Росія програє війну, і при цьому всередині цієї країни нічого не станеться - не буде суспільних потрясінь, бунтів, переворотів, неможливий. Режими змінюють військові дії. Військові авантюри, які провалені, завжди запускають певні механізми. Війна проти України - це грандіозний провал. Це - катастрофа. Це все ламатиме Росію зсередини - фрустрація, депресія, втрати, а російський бунт - безпощадний", - сказав Арестович.

Нагадаємо, опозиційний російський політик, а нині політв'язень Ілля Яшин розповів про підкилимні ігри та настрої російських еліт і дав прогноз щодо того, яке майбутнє очікує кремлівського диктатора.

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