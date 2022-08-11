У війні з Україною Путін робив ставку на серпень - Міноборони Британії

Воллес звернув увагу, що РФ замість запланованих трьох днів, воюють уже майже шість місяців із величезними втратами

Російський диктатор Володимир Путін робив ставку на те, що західним союзникам у серпні набридне підтримувати Київ, а тому він зможе захопити Україну. Проте єдність Заходу у протидії агресії РФ зруйнувала плани Путіна.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на конференції в Копенгагені, інформує The Guardian.

Воллес заявив, що вторгнення Росії до України провалилося і почало зазнавати невдачі, оскільки Захід пообіцяв збільшити фінансову та військову підтримку оборони Києва.

Він заявив, що Володимирові Путіну навряд чи вдасться окупувати Україну.

"Поки що їм це не вдалося і навряд чи колись вдасться окупувати Україну. Їхнє вторгнення сповільнилося і постійно змінювалося до такої міри, що вони насправді зосереджені лише на півдні та сході, дуже-дуже далеко від своєї триденної так званої "спеціальної операції", – сказав міністр.

Очільник британського Міноборони звернув увагу, що РФ замість запланованих трьох днів, воюють уже майже шість місяців із величезними втратами як техніки, так і російського особового складу

"Президент Путін зіграв на тому, що в серпні, через кілька місяців (після початку вторгнення. – Ред.) нас всім набридне конфлікт, і міжнародне співтовариство розійдеться в різних напрямках. Що ж, сьогоднішній день є доказом протилежного", – зазначив Воллес.

Раніше Бен Воллес заявив, що російська авіабаза в Криму є "абсолютно законною ціллю" для ЗСУ.

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