Кандидат у прем'єр-міністри Британії пообіцяв посилити антиросійські санкції

Один з кандидатів на посаду очільника британського уряду, колишній міністр фінансів Ріші Сунак обіцяє “посилювати Україну та послаблювати Росію”.

Колишній канцлер казначейства (міністр фінансів) Великої Британії Ріші Сунак, який змагається із чинною очільницею МЗС Ліз Трасс за посаду голови Консервативної партії та прем’єр-міністра країни, пообіцяв посилити санкції проти Росії у разі його обрання.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву Ріші Сунака під час зустрічі з членами Консервативної партії в Кардіффі.

"Нам потрібно робити дві справи: з одного боку, посилювати Україну, а з іншого - послаблювати Росію", - заявив він.

Сунак зазначив, що на посаді міністра фінансів він зміг знайти два мільярди фунтів бюджетних коштів для військової та економічної допомоги Києву.

За словами кандидата в прем'єри, удари по Росії наносяться не прямими військовими постачаннями чи дипломатичними зусиллями, а санкціями.

Політик додав, що разом з міністрами фінансів країн Європи та США він схвалив запровадження жорстких рестрикцій проти Москви і готовий продовжити цю політику як глава британського уряду.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Він ухвалив таке рішення через політичну кризу та хвилю відставок членів британського уряду.

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