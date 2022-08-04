Росія знайшла новий спосіб обійти західні санкції на постачання нафти — Bloomberg

РФ може використовувати нафтовий термінал у Єгипті для постачання своєї нафти іноземним покупцям.

Невеликий порт у Єгипті може допомогти приховати походження російської нафти та її кінцевий пункт призначення.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, російська нафта принаймні один раз постачалася на єгипетський термінал Ель-Хамра. Він був побудований для нафти, видобутої в Єгипті, але тепер його можна використовувати для змішування російської нафти з місцевою.

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Після того, як 24 липня танкер Crested з російською нафтою вивантажив на терміналі 700 тис. барелів нафти, інше судно Chris забрало з порту або частину російської нафти, змішавши її з єгипетською, або все паливо, доставлене з Росії. Зараз танкер пришвартований в іншому єгипетському нафтовому терміналі Рас-Шухайр на узбережжі Червоного моря. Тут теж російську нафту можна змішувати з місцевою.

Розкрита Bloomberg схема показує, наскільки важко дотримуватися санкцій, накладених на російські енергетичні компанії.

Як відомо, США вже відмовилися від російської нафти, а Велика Британія підготувалася до подібного кроку до кінця року. Європейський Союз включив до свого шостого пакету санкцій часткове нафтове ембарго, яке передбачає заборону на морські перевезення нафти до кінця року.

Нагадаємо, раніше міжнародні розслідувачі дослідили, що російські танкери продовжують доставляти нафту до портів Європи в обхід західних санкцій. Зокрема, транспортування здійснюють судна під прапором Ліберії.

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