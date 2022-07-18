Європейські судновласники нарощують перевезення російської нафти перед ембарго – WSJ

У травні – червні грецькі власники танкерів, які контролюють майже третину світового флоту, перевезли близько половини обсягів російської сирої нафти.

Про це пише The Wall Street Journal.

За оцінками Lloyd’s List Intelligence, у цей період грецькі танкери здійснили 151 захід у російські порти в Чорному й Балтійському морях. Рік тому в цей же період було тільки 89 заходів. Вони почали заходити навіть до далекосхідних портів, які газета називає "традиційним заповідником" китайських і російських судновласників.

Безпрецедентний попит на нафту призвів до зростання тарифів на її перевезення у кілька разів, зазначило видання. Вартість перевезення вуглеводневої сировини на танкері типу "Афрамакс" зросла в середньому до $40 000, тоді як у січні показник становив близько $10 000.

"Ніхто не може сказати, що трапиться з ринком танкерів, коли набудуть чинності санкції, проте в кінцевому підсумку це може мати позитивний вплив, оскільки попит на нафту все ще високий, а суднам, ймовірно, доведеться везти її з більш віддалених місць… Танкери проходитимуть великі відстані і, отже, зароблятимуть більше грошей", – заявив керівник однієї з грецьких компаній.

Нагадаємо, у червні в ЄС ухвалили рішення про шостий пакет санкцій, який передбачає поступове ембарго на нафту з Росії. Попри санкції Євросоюзу російські танкери продовжують постачати нафту в порти Європи.

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