США та ЄС передбачили наслідки через санкції проти Росії - Байден

США та ЄС передбачили наслідки через санкції проти Росії - Байден

Президент США Джо Байден пояснив, що країни Заходу передбачили для себе наслідки застосування санкцій проти Росії.

Він зазначив, що США та ЄС були готові до подорожчання енергоносіїв.

Про це під час звернення до нації заявив президент США Джо Байден, повідомляє Білий дім.

Байден наголосив, що він запровадив низку заходів, щоб громадяни США якомога менше відчули на собі наслідки санкційної політики проти держави-агресорки.

"Росія - один з найбільших у світі виробників нафти. Ми перекрили постачання нафти до США, і наші партнери в Європі зробили те саме, знаючи, що зіткнемося з підвищенням цін на бензин", - наголосив президент.

Нагадаємо, президент США хоче ініціювати зняття федерального податку на бензин, щоб знизити ціни на пальне. За даними ЗМІ, президент США Джо Байден запропонує тимчасово припинити дію федерального податку на бензин у розмірі 18,4 цента за галон.

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