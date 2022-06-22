Байден хоче скасувати податок на бензин - Reuters

Президент США хоче ініціювати зняття федерального податку на бензин, щоб знизити ціни на пальне.

За даними ЗМІ, президент США Джо Байден запропонує тимчасово припинити дію федерального податку на бензин у розмірі 18,4 цента за галон.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Байден заявив у понеділок, що розглядає питання про те, чи варто закликати до паузи в оподаткуванні, оскільки США намагаються впоратися зі зростаючими цінами на бензин та інфляцією. Ідея податкових канікул на бензин і дизель зіткнулися із серйозною опозицією у Конгресі, зокрема серед багатьох демократів.

Байден використовував численні важелі, щоб спробувати знизити ціни, включаючи рекордне вивільнення барелів із стратегічних резервів США, відмову від правил виробництва літнього бензину та покладаючись на основні країни ОПЕК для збільшення видобутку.

Ціни на паливо зростають у всьому світі через відновлення попиту, санкцій проти ї Росії після її вторгнення в Україну та скорочення нафтопереробних потужностей.

11 червня вперше ціна американського бензину в середньому перевищила $5 за галон. У вівторок, 21 червня, він коштував $4,97.

Згідно з даними Міністерства енергетики США, з поправкою на інфляцію, середня вартість бензину в США все ще була нижчою за максимуми червня 2008 року – близько $5,41 за галон.

Нагадаємо, Байден заявив, що рекордна за 40 років інфляція в країні зумовлена так званим "путінським податком" – подорожчанням бензину та продуктів через розв’язану Кремлем війну в Україні.

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