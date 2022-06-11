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Байден пояснив рекордну інфляцію в США “податком Путіна”

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Байден пояснив рекордну інфляцію в США “податком Путіна”

Фото: Associated Press

Американський президент у підвищення цін на енергоносії та продуктів харчування звинуватив агресію Кремля в Україні.

Президент США Джо Байден заявив, що рекордна за 40 років інфляція в країні зумовлена так званим “путінським податком” — подорожчанням бензину та продуктів через розв’язану Кремлем війну в Україні.

Про це американський лідер говорив у п’ятницю, 10 червня, виступаючи з промовою в Лос-Анджелесі, повідомляє Bloomberg.

"Ми ніколи не бачили нічого подібного “податку Путіна” - відразу на їжу та бензин", - заявив Байден. 

У своїй промові президент США наголосив, що боротьба з інфляцією є його “головним економічним пріоритетом”. Минулого місяця, коли рівень інфляції досягнув 8,6%, щорічні стрибки цін досягли нового 40-річного максимуму.

“Я розумію, що американці занепокоєні, і вони занепокоєні з поважної причини”, – сказав Байден.

Підвищення цін на енергоносії та продукти харчування президент США вкотре пояснив повномасштабною агресією, яку 24 лютого розпочав Кремль в Україні.  

Джо Байден закликав членів Конгресу терміново провести необхідні процедури для створення реформи оподаткування найбагатших американців і великих корпорацій.

Нагадаємо, в Держдепартаменті США заявили, що війни завершуються за столом переговорів, однак у ситуації з війною Росії проти України такі переговори, очевидно, не відбудуться найближчим часом.

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