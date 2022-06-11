На війні загинув відомий військовий кореспондент Олексій Чубашев

На війні проти російських окупантів загинув військовий кореспондент Олексій Чубашев.

Український захисник був автором та ведучим медійного проєкту для підтримки Збройних сил України.

Про це повідомив речник InformNapalm Михайло Макарук.

"Мега позитивний та професійний журналіст. Офіцер. Людина, яка вірила в свою справу і йшла завжди до поставленої цілі. Льоха, я тебе запам'ятаю назавжди як порядного усміхненого хлопа за чашкою кави в Маріїнському парку. І ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі", - написав Макарук.

В Олексія Чубашева залишились дружина, маленька донька та син, який народився у березні 2022.

Смерть військового кореспондента підтвердив також військовий психолог Андрій Козінчук.

"Робив дуже реалістичні військові репортажі. І в мене було таке враження, шо він постійно готується до війни. По ходу, так і було. Недавно мені написала дівчинка, що хоче стати психологом у війську, виявляється вона в кафешці це сказала, Льоха це почув і відправив до мене. Ну тобто розумієте, навіть в мініситуації намагався допомогти людям", - написав Козінчук.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив співчуття через загибель військового журналіста, офіцера.

"На жаль, на війні загинув військовий журналіст, офіцер Олексій Чубашев. Він був автором програми "Рекрут UA", також відомий як колишній керівник "Армії FM" та Військового телебачення України. Герої не вмирають", - написав Єрмак.

Зазначимо, що Олексій Чубашев за освітою був військовим журналістом. 2008 року вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. 2010 року почав вивчати військову журналістику у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Перша ротація до району проведення АТО — у 2015 році. У 2015 році почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони, автор та ведучий першого в Україні військового реаліті-шоу "Рекрут". 28 лютого 2021 року в Олексія закінчився другий офіцерський контракт із ЗСУ, він звільнився у запас. 24 лютого 2022 року Олексій повернувся до ЗСУ.

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