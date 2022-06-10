Арестович назвав Путіна "фігурою, вирощеною Заходом"

Російський диктатор Володимир Путіна - це фігура, вирощена Заходом.

Для західних еліт Путін - зрозуміла та керована особистість.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російських правозахисником Марком Фейгіним 10 червня.

"Путін, як фігура нічого б не коштувала, якби його не підтримував Захід. Вони його виростили, вони дозволили йому скластися. Сьогодні посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що імпорт із Німеччини до Росії за час повномасштабної війни збільшився на 60%. Як можна перемогти Путіна за таких умов? Він же фігура, вирощена Заходом, підтримувана та легітимізована Заходом, зрозуміла та зручна. Путін це знає. А тому він Заходу нічого не намагається повідомити. Він працює на внутрішню аудиторію. Тобто фігура, вирощена Заходом, продає росіянам антизахідний світ. Захід чудового знає, з ким має справу. Вони розуміють, що це - людина зрозуміла та керована. І якби не ця Україна зі своїм особливим поглядом, то все було б добре. Але Україна є і вони намагаються щось вирішити. І я "довбатимуть" Захід кожен день, поки ці люди не нададуть нам потрібну техніку в тій кількості, щоб вирішити проблему з російською армією в Україні", - наголосив Арестович.

Нагадаємо, ЗСУ на Херсонщині ліквідували двох російських генералів. Один з окупантів відповідав за організацію псевдореферендуму в Херсонській області.

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