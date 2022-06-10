Російські військові відкрили вогонь з "Градів" по Дніпропетровщині

Російські окупанти обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Град" дві громади Дніпропетровської області.

Загарбники відкрили вогонь по території Широківської та Зеленодольської громад. По населених пунктах не влучили, на щастя, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"В інших громадах області станом на цю хвилину все спокійно й протягом дня обстрілів не було. У ворога сьогодні мінус один безпілотник, який збили військові в небі над нашою областю. Уламки БПЛА впали на Полтавщині", - додав очільник Дніпропетровської обласної ради.

Нагадаємо, армія РФ за поточну добу, 10 червня, тричі обстріляли Сумську область, внаслідок чого в Краснопільській громаді загинула одна людина.

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