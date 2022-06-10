Шольц розповів, за яких умов з Росії знімуть санкції

Шольц розповів, за яких умов з Росії знімуть санкції

Санкції проти Росії можна буде скасувати тоді, коли закінчиться війна.

Також країна-агресорка повинна дійти до взаєморозуміння з Україною.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише CNN.

Шольц відвідав Сербію та під час спільної прес-конференції з сербським лідером Олександром Вучичем зазначив, що ця країна також повинна приєднатись до санкції проти держави-окупантки.

"Санкції не зникнуть просто так, коли замовкне зброя. Росія має прийти до порозуміння з Україною", - заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся 10 червня в Києві з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом. Глава держави поінформував міністра про першочергові потреби сил оборони України у важкому озброєнні.

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