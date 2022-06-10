У Єлисейському палаці розповіли, коли Макрон приїде до України

У Єлисейському палаці розповіли, коли Макрон приїде до України

Президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня не планує свого візиту до України.

Французький лідер планує відвідати Молдову та Румунію, щоб показати солідарність Парижа з європейськими союзниками, які вразливі через війну в Україні.

Про це повідомили у Єлисейському палаці, пише Reuters.

У вівторок Макрон планує відвідати Румунію, а у середу - Молдову.

Про ймовірність візиту французького лідера до України у Єлисейському палаці відповіли, що це станеться тоді, коли ця поїздка "буде найбільш корисною для президента України Володимира Зеленського".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Франції Еммануель Макрон може приїхати до України. Під час цього візиту він може оголосити про додаткове надання ЗСУ самохідних гаубиць Caesar.

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