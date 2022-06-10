Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Pornhub звільнив свого єдиного співробітника в Росії

Дата публікації
Перегляди
1058
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Pornhub звільнив свого єдиного співробітника в Росії

Фото: vk.com/pornhub

Відомий сервіс для дорослих Pornhub звільнив свого єдиного співробітника в Росії. 

Він займався адмініструванням сторінки у “ВК” та налаштовував рекламу.

Про це пише російське пропагандистське видання vc.ru.

Так, Pornhub звільнив Дмитра Колодіна. Останні шість років він був найманим консультантом сервісу для дорослих та займався налаштуванням реклами, спілкуванням зі ЗМІ та адмініструванням пібліку у “ВК”.

Розірвати контракт з Колодіним повинні були ще в кінці лютого, проте офіс Pornhub “не поспішав із висновками та намагався подолати блокування фінансових каналів”.

Цікаво те, що звільнення Дмитра Колодіна - кінець всім маркетинговым активностям у РФ. Однак сервіс все ж таки поки що на території РФ працює.

Нагадаємо, що гендиректор Pornhub звинуватив у підпалі свого маєтку релігійних фанатиків.

Читайте також:

130 тисяч гривень для ЗСУ від 6-річної дніпрянки: Соломія Реут щодня грає на флейті в центрі міста

130 тисяч гривень для ЗСУ від 6-річної дніпрянки: Соломія Реут щодня грає на флейті в центрі міста
Наступна публікація