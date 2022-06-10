Pornhub звільнив свого єдиного співробітника в Росії

Pornhub звільнив свого єдиного співробітника в Росії

Відомий сервіс для дорослих Pornhub звільнив свого єдиного співробітника в Росії.

Він займався адмініструванням сторінки у “ВК” та налаштовував рекламу.

Про це пише російське пропагандистське видання vc.ru.

Так, Pornhub звільнив Дмитра Колодіна. Останні шість років він був найманим консультантом сервісу для дорослих та займався налаштуванням реклами, спілкуванням зі ЗМІ та адмініструванням пібліку у “ВК”.

Розірвати контракт з Колодіним повинні були ще в кінці лютого, проте офіс Pornhub “не поспішав із висновками та намагався подолати блокування фінансових каналів”.

Цікаво те, що звільнення Дмитра Колодіна - кінець всім маркетинговым активностям у РФ. Однак сервіс все ж таки поки що на території РФ працює.

Нагадаємо, що гендиректор Pornhub звинуватив у підпалі свого маєтку релігійних фанатиків.

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