ЗСУ на Херсонщині ліквідували двох російських генералів - Арестович

ЗСУ на Херсонщині ліквідували двох російських генералів - Арестович

ЗСУ на Херсонщині ліквідували двох російських генералів.

Один з окупантів відповідав за організацію псевдореферендуму в Херсонській області.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російських правозахисником Марком Фейгіним 10 червня.

"Стара Збур'ївка Херсонської області - десятки вбитих та поранених окупантів. Там загинуло два генерали: один армійський, інший - ФСБ. Останні відповідав за організацію референдуму в Херсонській області. Імена та прізвища уточнюємо. Хочу сказати одне: дуже шкідливо організовувати референдуми в Херсонській області", - сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вже підійшли на відстань за 20 км до Херсона. Тож жодного референдуму окупанти там не проведуть.

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