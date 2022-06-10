Путін vs Петро I: цікаві факти

Новина про те, що Володимир Путін порівняв себе з Петром I, облетіла всі світові паблики.

І це недивно, якщо врахувати, що російський тиран вкотре поставив себе у кумедне становище. На заході, який отримав назву "Зустрічі з молодими підприємцями, інженерами та вченими", Путін зробив чергову, м'яко кажучи, помилкову з точки зору історичної науки заяву про Петра I, сказавши, що від часу його правління – дослівно – "нічого не змінилося".

"Петро I, – заявив з усмішкою Путін, — не відкидав землі, а повертав і зміцнював їх. Судячи з усього, на нашу долю теж випало повертати і зміцнювати". Очевидно, що російський правитель упевнений: у них із першим російським імператором багато спільного. І це насправді так – щоправда, їхня схожість зовсім не така, яку має на увазі російський правитель. То що насправді ріднить двох тиранів?

Термін їхього перебування при владі

Путін / Фото: Associated Press

Петро правив Росією протягом 43 роки, що можна назвати своєрідним рекордом. Путін вперше був "обраний" на пост президента 26 березня 2000-го, і від того часу не хоче його віддавати. Щоправда, його прихильники стверджують, що з 22 років, які він перебуває при владі, потрібно викреслити 4, протягом яких країною керував Дмитро Медведєв. Але всім зрозуміло, він був чисто номінальним президентом, а керував країною той самий Путін, залишаючись водночас в тіні.

Чутки про заміну

Вони супроводжують життя двох тиранів. Астрологи часто пишуть про те, що справжнього Путіна давно підмінили, замість нього діє, якщо можна так сказати, "колективний" розум, а на публіці з'являються його численні двійники. Нібито навіть дружина російського правителя в одному з інтерв'ю стверджувала, що не знає людину, яку їй показують у телевізорі. З Петром I відбулася аналогічна історія: довгий час існувала легенда про те, що імператора підмінили під час його поїздки до Європи – нібито, він змінився як зовні, так і внутрішньо, до того ж настільки, що став погано розуміти російську мову.

Схильність до садизму

Петро І / Фото: Associated Press

Як відомо, Петро рвав своїм підданим зуби без наркозу. Щоправда, придворні історики запевняють, що він у такий спосіб вивчав медицину, але факт тортур навіть вони заперечувати не можуть. Те, що з благословення Путіна робить його армія в Україні, інакше як садизм не назвеш. Начебто, сам він нікого не катує, хоча достеменно ми цього знати не можемо.

Незаконний прихід до влади

Згідно з поширеною історичною версією, Петро прийшов до влади незаконним шляхом: він не належав у царській династії, оскільки його мати часто зраджувала чоловіка, отже, він не міг бути сином царя Олексія Михайловича. Прихід до влади Володимира Путіна теж викликає безліч запитань: як нікому не відомому офіцерові держбезпеки, та ще й не в найвищому званні, миттю вдалося піднестися так високо, ставши президентом Росії, важко зрозуміти.

Видимість активних дій

Путін у супроводі Олександра Куренкова / Фото: Getty Images

Відомо, що Петро дуже любив те, що в наш час називають роботою на публіку, роблячи те, що, на його погляд, наближало його до народу. Так, якщо вірити історикам, він міг вирвати тесак у теслі та показати (!) тому, як насправді треба працювати. У Путіна таких сюжетів – величезна кількість: усі вже встигли багаторазово "помилуватися" на те, як він водить літак та автомобілі – від легкових машин до самоскидів, полює, грає на фортепіано, співає джаз і пірнає за амфорами, які тримають напоготові водолази, які перебувають на дні. .

Збирання земель до імперії

Петро І / Фото: Getty Images

Обидва тирани – як Петро I, так і Путін – будучи одержимими манією величі, плекали мрію про імперію: у першому випадку – створити російську, у другому – повернути радянську, розпад якої Путін вважає найбільшою трагедією ХХ століття. Але якщо Петру I усіма правдами і неправдами справді вдалося зібрати землі під керівництвом Москви, затвердивши за собою статус імператора, то чи до снаги це Путіну шляхом війни з Україною – велике питання.

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