Путін vs Петро I: цікаві факти

Новина про те, що Володимир Путін порівняв себе з Петром I, облетіла всі світові паблики.
І це недивно, якщо врахувати, що російський тиран вкотре поставив себе у кумедне становище. На заході, який отримав назву "Зустрічі з молодими підприємцями, інженерами та вченими", Путін зробив чергову, м'яко кажучи, помилкову з точки зору історичної науки заяву про Петра I, сказавши, що від часу його правління – дослівно – "нічого не змінилося".
"Петро I, – заявив з усмішкою Путін, — не відкидав землі, а повертав і зміцнював їх. Судячи з усього, на нашу долю теж випало повертати і зміцнювати". Очевидно, що російський правитель упевнений: у них із першим російським імператором багато спільного. І це насправді так – щоправда, їхня схожість зовсім не така, яку має на увазі російський правитель. То що насправді ріднить двох тиранів?
Термін їхього перебування при владі
Петро правив Росією протягом 43 роки, що можна назвати своєрідним рекордом. Путін вперше був "обраний" на пост президента 26 березня 2000-го, і від того часу не хоче його віддавати. Щоправда, його прихильники стверджують, що з 22 років, які він перебуває при владі, потрібно викреслити 4, протягом яких країною керував Дмитро Медведєв. Але всім зрозуміло, він був чисто номінальним президентом, а керував країною той самий Путін, залишаючись водночас в тіні.
Чутки про заміну
Вони супроводжують життя двох тиранів. Астрологи часто пишуть про те, що справжнього Путіна давно підмінили, замість нього діє, якщо можна так сказати, "колективний" розум, а на публіці з'являються його численні двійники. Нібито навіть дружина російського правителя в одному з інтерв'ю стверджувала, що не знає людину, яку їй показують у телевізорі. З Петром I відбулася аналогічна історія: довгий час існувала легенда про те, що імператора підмінили під час його поїздки до Європи – нібито, він змінився як зовні, так і внутрішньо, до того ж настільки, що став погано розуміти російську мову.
Схильність до садизму
Як відомо, Петро рвав своїм підданим зуби без наркозу. Щоправда, придворні історики запевняють, що він у такий спосіб вивчав медицину, але факт тортур навіть вони заперечувати не можуть. Те, що з благословення Путіна робить його армія в Україні, інакше як садизм не назвеш. Начебто, сам він нікого не катує, хоча достеменно ми цього знати не можемо.
Незаконний прихід до влади
Згідно з поширеною історичною версією, Петро прийшов до влади незаконним шляхом: він не належав у царській династії, оскільки його мати часто зраджувала чоловіка, отже, він не міг бути сином царя Олексія Михайловича. Прихід до влади Володимира Путіна теж викликає безліч запитань: як нікому не відомому офіцерові держбезпеки, та ще й не в найвищому званні, миттю вдалося піднестися так високо, ставши президентом Росії, важко зрозуміти.
Видимість активних дій
Відомо, що Петро дуже любив те, що в наш час називають роботою на публіку, роблячи те, що, на його погляд, наближало його до народу. Так, якщо вірити історикам, він міг вирвати тесак у теслі та показати (!) тому, як насправді треба працювати. У Путіна таких сюжетів – величезна кількість: усі вже встигли багаторазово "помилуватися" на те, як він водить літак та автомобілі – від легкових машин до самоскидів, полює, грає на фортепіано, співає джаз і пірнає за амфорами, які тримають напоготові водолази, які перебувають на дні. .
Збирання земель до імперії
Обидва тирани – як Петро I, так і Путін – будучи одержимими манією величі, плекали мрію про імперію: у першому випадку – створити російську, у другому – повернути радянську, розпад якої Путін вважає найбільшою трагедією ХХ століття. Але якщо Петру I усіма правдами і неправдами справді вдалося зібрати землі під керівництвом Москви, затвердивши за собою статус імператора, то чи до снаги це Путіну шляхом війни з Україною – велике питання.
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