"Небезпечний сигнал для "пацифістів": Зеленський висловився про смертні "вироки" для британців у "ДНР"

"Небезпечний сигнал для "пацифістів": Зеленський висловився про смертні "вироки" для британців у "ДНР"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "засудження" до смертної кари громадян Великої Британії в окупованому Донецьку має спонукати країни Європи об’єднатися та діяти рішучіше.

Зеленський також назвав великою трагедією порушення Росією міжнародного права.

Про це глава держави сказав у розмові зі студентами і професорами провідних університетів Великої Британії 10 червня.

"Це той випадок, який підкреслює, що Європа і весь світ, і ті країни-скептики, ті країни, умовні пацифісти у відносинах з РФ, які з ними постійно шукають, як знайти такий настрій в розмові, щоб не похитнути будь-які бізнес-відносини – це саме для таких країн дуже потужний і небезпечний сигнал, що Росія так діє у відношенні будь-яких громадян будь-якої держави", – розповів президент.

Також читайте Кремль відмовив засудженим у "ДНР" до страти британцям у статусі військовополонених

Він висловив думку, що після таких випадків країни Європи повинні об’єднатися і діяти потужно, "і засуджувати діями, а не словами".

"Те, що було зроблено у відношенні громадян Великої Британії – це вже трагічна звичка для цих людей (росіян – ред.). Вони так роблять абсолютно з усіма. Ніяких не може бути виправдань таким крокам і діям", – додав Зеленський.

Нагадаємо, так званий верховний "суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" виніс вирок трьом добровольцям, які воювали на боці України. Двоє британців та один марроканець потрапили до російського полону, після чого іноземцям винесли вирок. Добровольців засудили до смертної кари.

Читайте також:

Розслідування воєнних злочинів Росії - отець Патрік Дебуа в ТСН