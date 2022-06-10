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У Білорусі школярів готують до війни: їх вчать стріляти з лопат

У Білорусі школярів готують до війни: їх вчать стріляти з лопат

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У Білорусі школярів готують до війни: їх вчать стріляти з лопат

Фото: "Флагшток"

Білорусь готує учнів до військових дій. У Гомельській області дирекція шкіл провела вишкіл для учнів 10-х класів. 

На відміну від попередніх років, ці збори вирізняються практичною діяльністю десятикласників: цього року їх навчали рити окопи та стріляти з лопат.

Про це пише з посиланням на білоруське видання "Флагшток".

Як зазначає ЗМІ, що сайти Сіманіцької школи Лельчицького району та Даманавицької школи Калінкавицького району назвали навчання "військово-польовим". Якщо в дамановичській школі все обмежувалося окопами на території школи, то солдат із Сіманич влаштував інсценовану окопну стрілянину в лісі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його армія може напасти на захід України. Фейковий президент вигадав маячню про те, що нібито Захід готує напад на Білорусь та Росію і лінія фронту пролягатиме через Україну. А тому самопроголошений президент заявив, що "білоруська армія може воювати за захід України". 

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