"Як терористи ІДІЛ публічно страчували": Подоляк зреагував на смертні вироки іноземним захисникам

"Як терористи ІДІЛ публічно страчували": Подоляк зреагував на смертні вироки іноземним захисникам

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував смертні вироки, винесені іноземним захисникам-добровольцям російськими окупантами в Донецьку. Він заявив про відсутність різниці між між терористами з ІДІЛ та "ЛДНР".

Подоляк наголосив, що Росію треба визнати країною-спонсоркою тероризму.

Про це радник голови президентського офісу написав у Мережі 9 червня.

"Мабуть, ви чули, як терористи ІДІЛ публічно страчували людей. "Смертні вироки" в "судах" неіснуючих "ЛДНР" доводять: немає різниці між ІДІЛ та "ЛДНР". Крім одного: останніх утримує Росія за нафто/газові кошти деяких країн. Росію необхідно визнати країною-спонсором тероризму", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, так званий верховний "суд" самопроголошеної "ДНР" виніс смертні вироки трьом іноземцям, які воювали на боці України.

Коментуючи цей факт, в МЗС України заявили, що так званий "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним і ставить "інтереси пропаганди вище закону і моралі".

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