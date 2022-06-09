Щодня у боях гине до 200 українських захисників - Офіс президента

Щодня у боях гине до 200 українських захисників - Офіс президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав щоденні втрати української армії у війні з російськими загарбниками.

Щоденні втрати українських військ у війні з Росією становлять від 100 до 200 осіб.

Про це Подоляк сказав у коментарі ВВС.

За його словами, однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

"Україні потрібні сотні, а не жменька найпотужніших артилерійських систем, які може надати Захід", - говорить він.

Щоб мати можливість досягти паритету з вогневою потужністю Росії та звільнити окуповану територію, Україні потрібно надати до 300 ракетних систем.

"Поки Росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни", - додав радник Єрмака.

Нагадаємо, що українські захисники на сході України ліквідували 32 окупантів та знищили ворожий склад з боєприпасами.