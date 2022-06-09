В Міноборони повідомили, що уповільнює процес постачання зброї в Україну

В Міноборони повідомили, що уповільнює процес постачання зброї в Україну

Україна робить все можливе для того, щоб пришвидшити постачання зброї в нашу державу.

Але процес уповільнюють бюрократичні та політичні процеси.

Про це під час єдиного телемарафону повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, уряд України робить все можливе для того, щоб зброя від міжнародних партнерів доходила до нас якнайшвидше. Але цей процес уповільнюється через бюрократію.

“Ми повинні розуміти, що кожна країна має свої власні можливості. Деякі з країн, які нам допомагають, ризикують взагалі власною безпекою. Дехто йде на великі жертви, щоб нам допомогти. Ми зі свого боку зробили все можливе для того, аби донести західному світу, наскільки для нас важливе важке озброєння, щоб зупинити та перемогти Путіна. Це важливо для всього світу”, - наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, що Україна має намір до кінця року залучити близько 20 мільярдів доларів від партнерів.

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