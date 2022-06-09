"Відчув різке нездужання, слабкість і запаморочення": стан здоров'я Путіна погіршився

Очільнику країни-агресора Путіну лікарі рекомендували відмовитися від довгих публічних виступів. Через що він скасував пряму гарячу лінію, яка повинна була відбутися напередодні.

Скасування телефонної розмови могли відбутися через нестабільний стан здоров’я Путіна.

Про це пишуть в телеграм-каналі GeneralSVR.

Як зазначається, лікарі рекомендували Путіну відмовитися від довгих публічних виступів. Пов’язано це зі станом його здоров’я. Нещодавно, під час онлайн-зустрічі з військовими-окупантами, російському фюреру стало зле.

“Останнім аргументом на користь відмови від спілкування з народом став інцидент після нещодавньої півторагодинної наради у форматі відеозв'язку з представниками військового блоку, коли вже після наради, під час спроби підвестися, Путін відчув різке нездужання, слабкість і запаморочення. Президенту була потрібна термінова медична допомога”, - розповіли в GeneralSVR.

Начебто саме через це Путін скасував телефону прес-конференцію, яка повинна була тривати близько чотирьох годин.

Нагадаємо, що Ердоган не допустить Фінляндію і Швецію в НАТО, "поки в їхніх парламентах є терористи".

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