Окреслили плани на майбутнє щодо двосторонньої співпраці: Зеленський поговорив з прем'єром Чорногорії

Український президент Володимир Зеленський у четвер, 9 червня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Чорногорії Міло Джукановичем.
Глава держави розповів, під час розмови вони, зокрема, обговорили шлях країн до ЄС.
Про це очільник Україн написав на сторінці у Twitter.
"Поговорили з прем'єр-міністром Чорногорії про прогрес наших країн на шляху до ЄС. Вдячний за повну підтримку України як у цьому питанні, так і в питанні. Окреслили плани на майбутнє щодо двосторонньої та регіональної співпраці", - прокоментував бесіду Зеленський.
Нагадаємо, три балканські країни - Болгарія, Північна Македонія і Чорногорія - "закрили своє небо" для літака міністра закордонних справ країни-вигнанця РФ Сергія Лаврова, який повинен прилетіти з візитом до Сербії.
У Кремлі відреагували та пригрозили завдати миттєвого ядерного удару по країні. В Офісі президента зазначали, що після погроз РФ Чорногорії варто замислитися, чи надавати росіянам прихисток для їхнього капіталу.
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