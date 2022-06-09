Окреслили плани на майбутнє щодо двосторонньої співпраці: Зеленський поговорив з прем'єром Чорногорії

Український президент Володимир Зеленський у четвер, 9 червня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Чорногорії Міло Джукановичем.

Глава держави розповів, під час розмови вони, зокрема, обговорили шлях країн до ЄС.

Про це очільник Україн написав на сторінці у Twitter.

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"Поговорили з прем'єр-міністром Чорногорії про прогрес наших країн на шляху до ЄС. Вдячний за повну підтримку України як у цьому питанні, так і в питанні. Окреслили плани на майбутнє щодо двосторонньої та регіональної співпраці", - прокоментував бесіду Зеленський.

Нагадаємо, три балканські країни - Болгарія, Північна Македонія і Чорногорія - "закрили своє небо" для літака міністра закордонних справ країни-вигнанця РФ Сергія Лаврова, який повинен прилетіти з візитом до Сербії.

У Кремлі відреагували та пригрозили завдати миттєвого ядерного удару по країні. В Офісі президента зазначали, що після погроз РФ Чорногорії варто замислитися, чи надавати росіянам прихисток для їхнього капіталу.

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