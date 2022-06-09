Джонні Депп може пробачити ексдружині 10 млн компенсації: відома умова

Голлівудський актор Джонні Депп може відмовитися від грошей ексдружини Ембер Герд, які вона йому винна після вироку суду.

Так, нещодавно завершився скандальний судовий процес між ексами. У результаті акторку визнали винною у наклепі на Джонні та зобов'язали виплатити 15 мільйонів доларів компенсації. З них 10,35 млн – належать Деппу, а решта – штраф. Зі свого боку, юристи Ембер зазначили, що вона не може виплатити компенсацію, оскільки не має таких грошей.

Втім, адвокати зірки "Піратів Карибського моря" – Камілла Васкес та Бенджамін Чу – розповіли, що Джонні Депп може відмовитися від цієї суми. Але є одна умова – якщо Ембер не подаватиме апеляцію. Про це захисники заявили під час шоу Today.

Також вони наголосили, що позов Деппа про наклеп стосувався ніяк не грошей, а відновлення своєї репутації.

"І він це зробив. Для нього це було важливим. З його плечей зняли величезний тягар, і я відчуваю, що за шість років він нарешті повернувся до свого життя, – зазначив Бенджамін.

Фото: Associated Press

Зауважимо, Герд також частково виграла у своїй справі проти Деппа, але замість 100 млн доларів їй було присуджено компенсацію у розмірі 2 мільйонів.

Нагадаємо, Джонні Депп та Ембер Герд одружилися 2015 року. Шлюб тривав 15 місяців, а ініціаторкою розлучення стала Ембер. Подробицями особистого життя вона поділилася з британським таблоїдом The Sun. Жінка стверджувала, що Джонні наркоман, жорстокий аб'юзер та тиран. Депп зі свого боку запевняв, що Ембер бреше, та подав позов до суду проти видання The Sun.

У листопаді 2020 року Високий суд Лондона ухвалив, що газета змогла довести правдивість інформації, що містилася у статті, а Депп програв справу.

У квітні 2022 року Депп подав позов проти Герд через статтю для Washington Post, в який Ембер знову розповіла, що Джонні – тиран, а вона жертва домашнього насильства. Цього разу правосуддя стало на сторону актора.

Присяжні визнали акторку винною у наклепі на Джонні Деппа.

Фото: Associated Press

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