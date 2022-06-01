Джонні Депп виграв суд проти ексдружини: Ембер Герд визнали винною у наклепі

В середині квітня, стало відомо, що актор Джонні Депп знову судитиметься зі своєю колишньою Ембер Герд.

Актор Голлівуду Джонні Депп звинуватив колишню в наклепі та вимагав від акторки 50 мільйонів доларів компенсації. Цього разу суд став на сторону Джонні.

Про це повідомило видання The Washington Post.

Як зазначається, Джонні Депп переміг за трьома пунктами звинувачення в наклепі проти Ембер Герд. Суд зобов'язав актрису виплатити компенсацію в розмірі 15 мільйонів доларів.

Ембер Герд / Фото: Associated Press

До слова, Герд також частково виграла у своїй справі проти Деппа, але замість $100 млн їй було присуджено компенсацію у розмірі 2 мільйонів.

Ембер Герд / Фото: Associated Press

Зазначимо, Джонні Депп та Ембер Герд одружилися 2015 року. Шлюб тривав лише 15 місяців, а ініціаторкою розлучення стала Ембер. Подробицями особистого життя вона поділилася з британським таблоїдом The Sun. Жінка стверджувала, що Джонні наркоман, жорстокий аб'юзер та тиран. Депп своєю чергою запевняв, що Ембер бреше, та подав позов до суду проти видання The Sun.

Джонні Депп і Ембер Герд / Фото: Getty Images

У листопаді 2020 року Високий суд Лондона ухвалив, що газета змогла довести правдивість інформації, що містилася у статті, а Депп програв справу.

У квітні 2022 року Депп подав позов до суду проти Герд через статтю для Washington Post, в який Ембер знову розповіла, що Джонні – тиран, а вона жертва домашнього насилля. Цього разу правосуддя стало на сторону актора.

Присяжні визнали акторку Ембер Герд винною у наклепі на Джонні Деппа.

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