Джонни Депп выиграл суд против экс-жены: Эмбер Херд признали виновной в клевете

В середине апреля стало известно, что актер Джонни Депп снова будет судиться со своей бывшей Эмбер Херд.

Актер Голливуда Джонни Депп обвинил бывшую в клевете и требовал от актрисы 50 миллионов долларов компенсации. На этот раз суд встал на сторону Джонни.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

Как отмечается, Джонни Депп победил по трем пунктам обвинения в клевете против Эмбер Херд. Суд обязал актрису выплатить компенсацию в размере 15 миллионов долларов.

Эмбер Херд / Фото: Associated Press

К слову, Херд также частично выиграла по своему делу против Деппа, но вместо $100 млн ей была присуждена компенсация в размере 2 миллионов.

Эмбер Херд / Фото: Associated Press

Отметим, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году. Брак длился всего 15 месяцев, а инициатором развода стала Эмбер. Подробностями личной жизни она поделилась с британским таблоидом The Sun. Женщина утверждала, что Джонни – наркоман, жестокий абьюзер и тиран. Депп в свою очередь уверял, что Эмбер лжет, и подал иск в суд против издания The Sun.

Джонни Депп и Эмбер Херд / Фото: Getty Images

В ноябре 2020 года Высокий суд Лондона постановил, что газета смогла доказать правдивость содержавшейся в статье информации, а Депп проиграл дело.

В апреле 2022 года Депп подал иск в суд против Херд из-за статьи для Washington Post, в которой Эмбер снова рассказала, что Джонни – тиран, а она жертва домашнего насилия. На этот раз правосудие стало на сторону актера.

Присяжные признали актрису Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа.

Читайте также: