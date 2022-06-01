Бойфренд Дарьи Петрожицкой довел ее до слез своим подарком на 31-летие

Сегодня, 1 июня, актриса Дарья Петрожицкая отмечает свой день рождения. Знаменитости исполняется 31 год.
Этот праздничный день она провела вместе со своим возлюбленным Алексеем.
Хотя они вместе с бойрфендом живут в Гамбурге, впрочем, свой день рождения Даша провела в Париже. А все потому, что Алексей сделал возлюбленной оригинальный подарок на 31-летие. Даша даже призналась, что плакала от счастья.
Любимый отвез актрису в Диснейленд, где мечтает оказаться едва ли не каждая девушка.
"Самый невероятный подарок. Возможно не то время, но оставлю это здесь, потому что наконец-то плакала от счастья", — поделилась Даша.
К слову, актриса не забыла в своем посте упомянуть об Украине. Она поздравила украинцев с первым днем лета и пожелала, пусть оно будет мирным.
"Приветствую всех с первым днем лета. Пусть оно будет мирным", — добавила Даша.
Напомним, Даша Петрожицкая сейчас живет со своим любимым Алексеем в Гамбурге. В Германии она оформила временное переселение и получает социальную помощь, поскольку работы пока нет.
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