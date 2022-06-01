На Лію Ахеджакову, яка підтримує Україну, напали в Москві

На легендарну акторку, уродженку Дніпра Лію Ахеджакову напали в Москві.
Артистка грала у спектаклі у театрі "Современник". Аж раптом незнайомий чоловік розпилив на неї перцевий балончик.
Про прикру подію артистка розповіла у своєму Instagram.
"Показували виставу "Гра в Джин" у "Современнику", і на мене розпилили перцевий балончик. Якийсь неадекват це зробив", - поділилася акторка.
Ахеджакова говорить, що здогадується навіщо чоловік це зробив. Вона гадає, що це через її позицію стосовно війни в Україні. Адже акторка активно підтримує українців та критикує владу РФ.
"Не знаю, чим там я йому завадила. А може бути навіть і через мою позицію щодо війни з Україною, до президента Росії Володимира Путіна, до уряду, до влади в цілому, не знаю... у будь-якому разі, очікую від правоохоронних органів здорової реакції на те, що сталося, і прийняття реальних заходів для того, щоб покарати цю людину", - зазначила Ахеджакова.
Нагадаємо, акторка Лія Ахеджакова активно підтримує Україну. Зокрема, раніше вона надсилала гроші на потреби української армії.
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