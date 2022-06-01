Брежнєва та Меладзе розлучаються через війну в Україні – ЗМІ

Шлюб зіркового подружжя – співачки Віри Брежнєвої та композитора і продюсера Костянтина Меладзе тріщить по швах.

Як повідомляє низка росЗМІ, причиною конфліктів у родині ось вже три місяці як є повномасштабна війна Росії проти України. Як відомо, з початком вторгнення РФ на територію нашої країни, Брежнєва про це одразу написала в своєму Instagram та поїхала волонтерити у Польщу і активно допомагати українцям.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/ververa

Тим часом, подейкують, що Костянтин Меладзе проводить час в Італії, де хоче перечекати війну. Продюсер, на відміну від зіркової дружини, ще жодного разу не висловився про війну Росії проти України, пише eg.ru.

Ба більше, Меладзе, який має крупний бізнес у Росії, боїться його втратити, тому сам мовчить. Втім, висловлювання та дії Брежнєвої також можуть вплинути на розвиток бізнесу Меладзе в Росії. І на цьому фоні подружжя теж свариться.

Костянтин Меладзе та Віа Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa

Самі Меладзе та Брежнєва ці чутки поки ніяк не коментували. Однак факт залишається фактом – Костянтин Меладзе дійсно мовчить про війну в Україні, натомість як його дружина Віра Брежнєва та брат Валерій Меладзе активно кричать про те, що Росія напала на Україну.

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