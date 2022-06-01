Нардепам від колишньої ОПЗЖ хочуть заборонити працювати у Верховній Раді

Пропонується запровадити політичну відповідальність за державну зраду для народних депутатів, яка унеможливіть їх подальшу роботу у Верховній Раді.

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №7424, який позбавляє народних депутатів з колишньої фракції "Опозиційна платформа – За життя" брати участь у засіданнях, парламентських слуханнях, у роботі тимчасових слідчих, спеціальних та Лічильної комісій, а також в офіційних делегаціях від України.

Про це розповів Тарас Батенко, народний депутат з групи "Партія "За майбутнє", яка розробила та подала цю законодавчу ініціативу.

"В той час, коли наші бійці героїчно обороняють територію України, коли йдуть у контрнаступ або відбивають атаки ворога, парламент приймає важливі ключові рішення. Разом із тим парламент має оце "пятно", якого він ніяк не може позбутися. Тому що ми бачимо, що на тимчасово окупованих територіях України з’явилися так звані "гауляйтери" з числа представників політичних партій, і, як правило, це ОПЗЖ, яка заборонена рішенням РНБО кілька місяців тому і відповідно фракція якої призупинена у Верховній Раді. Наша група "Партія "За майбутнє" разом із представниками інших фракцій парламенту прагне заборонити ОПЗЖ відвідувати пленарні засідання та взагалі брати участь у всіх робочих органах ВР, щоб вони не могли маніпулювати, показувати, що вони вже "білі, пухнасті та хороші", що вони вже за Україну та захищають її територіальну цілісність. А насправді частина їх давно втекла з країни ще до початку війни і не збираються повертатися. Ті, хто залишилися, замість фракції ОПЗЖ створили дві депутатські групи. Тобто вони вже не тільки перефарбувалися, а й розплодилися. Ми не будемо з цим миритися. Щоб зробити це у легальний, конституційний спосіб, ми зареєстрували зміни до Регламенту ВР. Є процедура, за якою народного депутата можуть усунути від відвідування пленарних засідань на 5 днів, якщо він себе негідно поводить, за бійки, ненормативну лексику тощо. За аналогічною процедурою ми хочемо взагалі заборонити участь депутатів від ОПЗЖ у роботі Ради шляхом змін до Регламенту. Ми зареєстрували відповідні зміни, під ними підписалися представники різних фракцій, на погоджувальній раді ми проговорили це з керівництвом парламенту, щоб законопроєкт був винесений у сесійну залу найближчим часом", - зазначив Тарас Батенко.

За його словами, наскільки швидко законопроєкт буде винесений на розгляд парламенту залежить від політичної волі народних депутатів та керівництва ВР. Адже Тарас Батенко не виключає, що продовження роботи нардепів з ОПЗЖ в Раді може бути комусь вигідно.

Нагадаємо, 20 березня Рада нацбезпеки та оборони зупинила будь-яку діяльність низки політичних партій. Причина - зв'язки політичних структур з агресором. Під заборону потрапили, серед іншого, "Партія Шарія" і ОПЗЖ, до складу якої входив затриманий раніше кум Путіна Віктор Медведчук. Однак колишні члени фракції ОПЗЖ створили дві нові депутатські групи у ВР - "Платформа за життя та мир" та "Відновлення України".

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