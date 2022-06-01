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Пушилін зазнав поранення в Лимані – радник голови МВС

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Пушилін зазнав поранення в Лимані – радник голови МВС

Фото: Associated Press

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін отримав поранення в окупованому Лимані Донецької області.

Наразі жодних подробиць про поранення ватажка бойовиків Донецької області не повідомляється.

Про це поінформував радник голови МВС України Виктор Андрусів у Мережі 1 червня.

"Підтверджую, що в Лимані був поранений Пушилін. Шкода, що тільки поранений", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 червня найскладнішою залишається ситуація на Донбасі. Так, російські окупанти продовжують наступ у районі Сєвєродонецька, Бахмута, Тошківки та інших населених пунктів.

Зауважимо, що американські ЗМІ повідомили про зникнення командувача війною Росії проти України, російського генерала Олександра Дворнікова на прізвисько "М’ясник Алеппо".

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