Росіяни змушують мешканців Маріуполя працювати за воду - мер

У Маріуполі критичног не вистачає води, цим вирішили користатися росіяни.

Окупанти змушують мешканців Маріуполя працювати за воду, якої катастрофічно не вистачає у місті.

Про це повідомив мера Маріуполя Вадима Бойченка.

"Жителі, які й досі залишаються в місті, скаржаться на гостру нестачу води та їжі. В декількох точках міста встановлено ємності з питною водою. Але доступ до неї надають після відбуття трудової повинності. Здебільшого людей залучають до розчищення міста від сміття, завалів та трупів", - розповів він.

Бойченко зазначив, що з березня в Маріуполі відсутнє централізоване водопостачання, світло та газ і немає стабільного забезпеченя містян продуктами.

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