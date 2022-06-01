На Дніпропетровщині сім громад визнали постраждалими внаслідок війни

На Дніпропетровщині сім громад визнали постраждалими внаслідок війни

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів російськими окупантами постраждали сім громад. Мешканці населених пунктів можуть розраховувати на допомогу.

Про це стало відомо з наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, який ухвалили 31 травня.

Кількість територіальних громад Дніпропетровщини, які розташовані в районі проведення воєнних дій і постраждалих від обстрілів, збільшилася до семи. До переліку з трьох постраждалих територіальних громад (Зеленодольської, Широківської, Великомихайлівської) додалося ще чотири.

Перелік громад постраждалих від бойових дій:

Криворізький район

Зеленодольська громада.

Широківська громада.

Синельниківський район

Великомихайлівська громада.

Маломихайлівська громада.

Межівська громада.

Новопавлівська громада.

Покровська громада.

Мешканці перелічених територій можуть розраховувати на компенсацію, якщо їхні будинки постраждали під час обстрілів, або отримати статус тимчасово переміщених осіб та виплати.

Нагадаємо, що ДБР проведе спецрозслідування проти Януковича.

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