Туреччина почала "очищувати від терористів" два населених пункти у Сирії

Туреччина почала "очищувати від терористів" два населених пункти у Сирії

Ердоган зазначив, що Туреччина вступає у новий етап реалізації рішення про створення зони безпеки глибиною 30 кілометрів уздовж південних кордонів.

Туреччина вступає в новий етап реалізації рішення про створення 30-кілометрової зони безпеки уздовж кордону з Сирією та почала "очищення від терористів" населених пунктів Тель-Ріфат і Манбідж.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив на зустрічі Партії справедливості та розвитку, передає "Укрінформ".

"Ми вступаємо в новий етап реалізації рішення про створення зони безпеки глибиною 30 кілометрів уздовж наших південних кордонів. Ми очищаємо Тель-Ріфат і Манбідж від терористів. Далі крок за кроком будемо робити те саме в інших регіонах. Подивимося, хто підтримає ці законні заходи безпеки", - сказав Ердоган.

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Турецький лідер не вказав, чи ці дії є початком чи частиною раніше анонсованої операції.

Нагадаємо, 24 травня президент Туреччини заявив, що збройні сили найближчим часом розпочнуть нову операцію в Сирії, метою якої буде завершення створення 30-кілометрової зони безпеки уздовж турецько-сирійського кордону.

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