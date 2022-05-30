Туреччина проведе військову операцію на півночі Сирії без “дозволу” США — Ердоган

Президент Туреччини заявив, що його країна налаштована нанести військовий удар по сирійських курдах на півночі сусідньої країни.

У неділю, 29 травня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара незабаром розпочне новий військовий наступ на півночі Сирії для забезпечення безпеки на південних кордонах своєї держави.

Як повідомляє агентство AP, таку заяву він зробив журналістам після повернення з робочого візиту до Азербайджану.

"Ми не можемо боротися з тероризмом, поки чекаємо чийогось дозволу", - цитує агентство слова Ердогана.

Президент додав, що Туреччина не буде чекати на сприяння Сполучених Штатів. “Нам і власних сил вистачить”, - запевнив він.

Як відомо, Туреччина хоче створити 30-кілометрову “зону безпеки” вздовж сирійського кордону, щоб захиститися від нападів курдських бойовиків. Від 2016 року турецька армія здійснила три масштабні вторгнення на півночі Сирії, взявши під контроль великі території на сирійському кордоні.

Держдепартамент США попередив, що наступна така операція загрожує місцевому цивільному населенню, а також американським солдатам, які борються з екстремістами “Ісламської держави”.

Суперечка між Вашингтоном і Анкарою виникла в той час, коли Туреччина виступає проти вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. Анкара виправдовує свою незгоду, стверджуючи, що обидві країни надають підтримку діячам забороненої у Туреччині Курдської робітничої партії (KРП) та інших подібних груп. Однак Гельсінкі і Стокгольм це заперечують.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган 30 травня планує переговорити з російським диктатором Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

Які угоди підписали Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган

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