У Туреччині хочуть змінити назву країни

Туреччина хоче змінити офіційну назву своєї країни.
Замість варіанту "Turkey" влада хоче впровадити "Türkiye".
Про це повідомив у Twitter голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.
Він заявив, що відправив до ООН лист з проханням про зміну назви країни іноземними мовами, зокрема англійською.
"Процес, який ми розпочали під керівництвом президента Ердогана, щоб підвищити цінність бренду нашої країни, добігає кінця", - написав Чавушоглу.
Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022
BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz.
Hayırlı olsun! pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy
Зазначимо, що англійська версія назви Туреччини - "Turkey" є омонімом англійського слова, яке в перекладі означає "індичка".
Нагадаємо, президент Туреччини заявив про готовність країни докласти всіх зусиль для продовження переговорів між Україною та Росією і готові надати необхідну підтримку, включаючи посередництво.
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