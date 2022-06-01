У Туреччині хочуть змінити назву країни

Туреччина хоче змінити офіційну назву своєї країни.

Замість варіанту "Turkey" влада хоче впровадити "Türkiye".

Про це повідомив у Twitter голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Він заявив, що відправив до ООН лист з проханням про зміну назви країни іноземними мовами, зокрема англійською.

"Процес, який ми розпочали під керівництвом президента Ердогана, щоб підвищити цінність бренду нашої країни, добігає кінця", - написав Чавушоглу.

Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor.



BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz.



Hayırlı olsun! pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022

Зазначимо, що англійська версія назви Туреччини - "Turkey" є омонімом англійського слова, яке в перекладі означає "індичка".

Нагадаємо, президент Туреччини заявив про готовність країни докласти всіх зусиль для продовження переговорів між Україною та Росією і готові надати необхідну підтримку, включаючи посередництво.

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