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В Турции хотят изменить название страны

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В Турции хотят изменить название страны

Фото: Associated Press

Турция хочет сменить официальное название своей страны.

Вместо варианта "Turkey" власти хотят внедрить "Türkiye".

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он заявил, что отправил в ООН письмо с просьбой об изменении названия страны на иностранных языках, в том числе на английском.

"Процесс, который мы начали под руководством президента Эрдогана, чтобы повысить ценность бренда нашей страны, подходит к концу", — написал Чавушоглу.

Отметим, что английская версия названия Турции – "Turkey" является омонимом английского слова, которое в переводе означает "индейка".

Напомним, президент Турции заявил о готовности страны приложить все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и там готовы оказать необходимую поддержку, включая посредничество.

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