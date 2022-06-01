В Турции хотят изменить название страны

Турция хочет сменить официальное название своей страны.
Вместо варианта "Turkey" власти хотят внедрить "Türkiye".
Об этом сообщил в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он заявил, что отправил в ООН письмо с просьбой об изменении названия страны на иностранных языках, в том числе на английском.
"Процесс, который мы начали под руководством президента Эрдогана, чтобы повысить ценность бренда нашей страны, подходит к концу", — написал Чавушоглу.
Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTERdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022
BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz.
Hayırlı olsun! pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy
Отметим, что английская версия названия Турции – "Turkey" является омонимом английского слова, которое в переводе означает "индейка".
Напомним, президент Турции заявил о готовности страны приложить все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и там готовы оказать необходимую поддержку, включая посредничество.
Читайте также:
- Папа Римский осудил блокаду украинского экспорта и призвал не использовать зерно как оружие
- В РФ сообщили об обучении ракетных войск с ядерным вооружением
- Дания хочет передать Украине боевые машины Piranha III, но Швейцария против – СМИ