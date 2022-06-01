В Турции хотят изменить название страны

Турция хочет сменить официальное название своей страны.

Вместо варианта "Turkey" власти хотят внедрить "Türkiye".

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он заявил, что отправил в ООН письмо с просьбой об изменении названия страны на иностранных языках, в том числе на английском.

"Процесс, который мы начали под руководством президента Эрдогана, чтобы повысить ценность бренда нашей страны, подходит к концу", — написал Чавушоглу.

Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız @RTERdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor.



BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz.



Hayırlı olsun! pic.twitter.com/Zd9UIv2eVy — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 31, 2022

Отметим, что английская версия названия Турции – "Turkey" является омонимом английского слова, которое в переводе означает "индейка".

Напомним, президент Турции заявил о готовности страны приложить все усилия для продолжения переговоров между Украиной и Россией и там готовы оказать необходимую поддержку, включая посредничество.

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