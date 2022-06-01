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Советы, как поступить, если не успеваете домой до начала комендантского часа

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Советы, как поступить, если не успеваете домой до начала комендантского часа

По всей Украине введен комендантский час. Украинцы должны ее соблюдать, нарушители могут быть наказаны. Но бывает так, что по каким-то важным причинам человек не успевает добраться до указанного времени. Что делать в таком случае, рассказываем в материале ТСН.ua

Если вы задержались на улице во время комендантского часа

  • Лучше всего найдите терроборону и объясните ситуацию.
  • Передвигайтесь по освещенным путям, не прячьтесь в темноте и не подсвечивайте фонариком – могут воспринять за диверсанта.
  • При встрече с военными, пока не попросят, не лезьте сразу в карманы за документами, это может быть расценено за попытку достать оружие.
  • Не придумывайте ничего и тем более не говорите, что забыли или не знали об ограничениях во времени.
  • Носите с собой паспорт – бумажный или ID-карту. Документов в Дії может быть не достаточно. Проверить документы в ДІї для терробороны сложнее – не всегда у них есть для этого необходимые технические средства. Поэтому, если нет бумажного паспорта или ID-карты, могут задержать до выяснения личности.
  • Не притворяйтесь человеком, который имеет право быть на улице ночью, например, журналистом, это быстро проверят.
  • Не держите телефон в руках во время проверки. Могут заподозрить в съемке или передаче координат. Звоните родным только после того, как предупредите об этом терроборону.
  • Если история чата и браузера полностью удалена, это может вызвать подозрение. Поэтому не очищайте память телефона без лишней необходимости, только если существует угроза встречи с оккупантами.

Если во время комендантского часа вы еще в пути

  • Не останавливайтесь посреди трассы. Дойдите до ближайшего блокпоста и спокойно объясните, кто вы и куда следуете.
  • У вас проверят документы, машину, вещи, карманы и телефон.
  • Если в районе опасно, вас попросят оставаться у блокпоста до окончания комендантского часа. Если вы не послушаетесь, могут арестовать, выписать штраф или даже лишить свободы до 5 лет.

Если действия проверяющих показались неправомерными, можно обратиться по телефону горячей линии Министерства обороны и ВСУ – 0800 50 04 42.

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