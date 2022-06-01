Советы, как поступить, если не успеваете домой до начала комендантского часа

По всей Украине введен комендантский час. Украинцы должны ее соблюдать, нарушители могут быть наказаны. Но бывает так, что по каким-то важным причинам человек не успевает добраться до указанного времени. Что делать в таком случае, рассказываем в материале ТСН.ua