В Николаеве раздаются взрывы: оккупанты устроили артобстрел города

Российские оккупанты 1 июня ведут огонь из артиллерийских систем по Николаеву. Жителей города просят оставаться в укрытиях.
В Николаеве также слышны взрывы.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Сети.
"Николаев. Артиллерийский обстрел – 14:45. В городе раздаются взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!" – говорится в сообщении.
Ранее российские войска обстреляли пять населенных пунктов Николаевской области.
Отметим, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал местных жителей не возвращаться пока домой. Он рассказал, что ВСУ на юге пошли в наступление, поэтому оккупанты подрывают мосты и усиливают обстрелы Николаева.
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