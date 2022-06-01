В Николаеве раздаются взрывы: оккупанты устроили артобстрел города

Российские оккупанты 1 июня ведут огонь из артиллерийских систем по Николаеву. Жителей города просят оставаться в укрытиях.

В Николаеве также слышны взрывы.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Сети.

"Николаев. Артиллерийский обстрел – 14:45. В городе раздаются взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон!" – говорится в сообщении.

Ранее российские войска обстреляли пять населенных пунктов Николаевской области.

Отметим, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал местных жителей не возвращаться пока домой. Он рассказал, что ВСУ на юге пошли в наступление, поэтому оккупанты подрывают мосты и усиливают обстрелы Николаева.

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