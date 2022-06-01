В Кремле предполагают встречу Зеленского с Путиным, но есть проблема

В Кремле предполагают встречу Зеленского с Путиным, но есть проблема

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и Путина возможна только для финализации "некоего документа".

Однако работа над таким документом "давно приостановлена".

Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Априори такую встречу никто не исключает, никогда не исключал, но она должна быть подготовлена. Есть смысл встречаться Путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ. А работа над документом была остановлена довольно давно и с тех пор не возобновлялась", — заявил Песков.

Напомним, в России внезапно заявили о желании возобновить мирные переговоры с Украиной. Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявляет, что, мол, Москва, несмотря на открытую агрессию на территории Украины, открыта для переговоров с украинской стороной и подписания соглашений, которые привели бы к миру.

Следует отметить, что президент США Джо Байден подчеркнул, что переговорный процесс между Украиной и Россией прекратился не по инициативе Киева (как заявляет РФ), а потому, что Россия продолжает вести войну и пытается взять под контроль как можно большую часть Украины.

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