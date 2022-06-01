У Кремлі припускають зустріч Зеленського з Путіним, але є проблема

У Кремлі припускають зустріч Зеленського з Путіним, але є проблема

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та Путіна можлива лише для фіналізації "такого собі документа".

Однак наразі робота над таким документом "давно призупинена".

Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Апріорі таку зустріч ніхто не виключає, ніколи не виключав, але вона має бути підготовлена. Є сенс зустрічатися Путіну та Зеленському лише для того, щоб фіналізувати якийсь документ. А роботу над документом було зупинено досить давно і відтоді не відновлювалося", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, у Росії раптово заявили про бажання відновити мирні переговори з Україною. Очільниця Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявляє, що, мовляв, Москва попри відкриту агресію на території України відкрита для переговорів з українською стороною та підписання угод, які призвели б до миру.

Слід зазначити, що президент США Джо Байден наголосив, що переговорний процес між Україною та Росією припинився не з ініціативи Києва (як заявляє РФ), а тому, що сама Росія продовжує вести війну і намагається взяти під контроль якомога більшу частину України.

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